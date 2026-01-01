Минфин подтвердил сохранение прежних условий семейной ипотеки до 1 октября

Условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" сохраняются неизменными до 1 октября 2026 года. Об этом рассказали в понедельник, 29 июня, в Министерстве финансов России.

Как пояснило ведомство в своем MAX-канале, в рамках исполнения поручения президента России продолжается проработка идей и инициатив по совершенствованию программы "Семейная ипотека". Решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул в своем MAX-канале, что задача властей при работе над совершенствованием параметров семейной ипотеки состоит в повышении адресности указанной меры поддержки граждан, чтобы это положительно повлияло на демографическую ситуацию в России.

Хуснуллин указал на важность принятия взвешенного решения, а также на отведение достаточного времени для граждан, застройщиков и банков для подготовки к потенциальным переменам.

Напомним, в феврале глава государства Владимир Путин затребовал предложения об изменении условий льготной ипотеки для семей с детьми. Кабмину было предписано рассмотреть возможность приобретения жилья многодетными семьями на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом жилищного строительства.