Матвиенко нашла способ сберечь бюджетные деньги: "Мы все должны сейчас жить экономно"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить систему проведения форумов в России и прекратить тратить деньги на неэффективные мероприятия.

Как заявила спикер Совфеда, "мы все должны сейчас жить экономно, эффективно, экономить каждую копейку", при этом "мода на форумы очень уж активно развивается", а это требует вложений. Матвиенко призвала установить, "насколько есть отдача, эффективность" от таких мероприятий, если они проводятся за счет бюджета.

Политик подчеркнула, что отказ от ненужных форумов поможет сэкономить не только деньги, но и время: "Это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие. Отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься".

Глава кабмина Михаил Мишустин одобрительно высказался об инициативе "минимизировать какие‑то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи". По мнению премьера, важно, чтобы "именно бизнес, именно промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ", сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что необходимо ограничить расходы бюджетных средств на организацию концертов — многие звезды за участие в них просят огромные гонорары. Для артистов, которые хотят заработать денег, есть коммерческие площадки, а бюджетные средства пусть останутся регионам — лишних денег в стране нет, заключил депутат.

Тем временем федеральное правительство решило сократить долги 21 региона по бюджетным кредитам на 114 миллиардов рублей. Михаил Мишустин отмечал, что такое списание задолженности позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование.