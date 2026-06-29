Актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

Погиб российский актер Евгений Дербышев. Ему было 58 лет. Известный по ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский" артист ушел на СВО, и с 2024 года числился пропавшим без вести.

Смерть Евгения подтвердили в его семье. "Он погиб два года назад в зоне специальной военной операции, но свидетельство о смерти я получила недавно, до этого он считался без вести пропавшим", — сообщила в беседе с РИА Новости родственница Дербышева.

Евгений Дербышев окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Служил в Театре-студии Степанова.

В 2007 году состоялся его кинодебют, Евгений снялся в сериале "Адвокат". Позже актер работал в таких фильмах, как "Глухарь", "Меч", "Склифосовский", "Провинциалка", "След" и других обожаемых россиянами проектах.

Два года назад актер подписал контракт с Минобороны России, он отправился на спецоперацию добровольцем.