Гидрометцентр предупредил, чем грозит Москве субтропический гребень

Субтропический гребень, который обрушил экстремальную жару на европейские страны, сумеет краем дотянуться и до областей центральной России. Об этом предупредили в понедельник, 29 июня, в Гидрометцентре.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, именно из-за этого субтропического гребня в первые дни июля в Москве и Московской области ожидается сильная жара. Днем столбики термометров могут подниматься до 30-31 градуса. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на четыре градуса.

Однако в конце рабочей недели жара начнет спадать, в первые июльские выходные прогнозируется 23-28 градусов с переменной облачностью и небольшим дождем.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец допускал, что в Москве в первые дни второго летнего месяца атмосфера может "выстрелить". В таком случае, по словам эксперта, на столицу и область обрушится штормовой ветер, град, сильные грозовые ливни.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что Гидрометцентр России видит июль и август в розовом свете — таким оттенком на метеокартах обозначают погоду, которая соответствует климатическим нормам или оказывается чуть теплее, буквально на градус.