Европа должна четко определиться с тем, чего хочет добиться от возможных переговоров с Россией. С таким заявлением выступила в понедельник, 29 июня, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как отметила финский политик в социальной сети Х, "прежде чем наперегонки звонить в Москву, мы должны четко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией". В качестве условия вступления в диалог с Москвой Валтонен назвала достижение устойчивого мира на Украине.

Латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс, в свою очередь, выразил скепсис в отношении возможности договориться с Россией. Политик, которого цитирует Euractiv, назвал задачей Европы не подготовку к компромиссам, а исключение вероятного "слабого звена" на восточной границе и выработку единого подхода – только тогда не будет никаких нелепых идей. Кулбергс призвал "доверять себе" и "продемонстрировать силу" перед Россией.

Этому предшествовало заявление главы Евросовета Антониу Кошты о том, что Евросоюз обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее. Политик добавил, что Брюссель не желает быть посредником в переговорах между Россией и Украиной и "стоит на стороне Киева".

Между тем МИД России озвучил важное требование к потенциальному переговорщику от Европы. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин отметил, что "для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период".