Собянин рассказал о ликвидации БПЛА, летевших на Москву

В течение понедельника, 29 июня, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских беспилотников, которые летели на Москву.

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин в своем MAX-канале, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Минобороны России рассказало в своем MAX-канале, что с 14:00 до 20:00 понедельника, 29 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщал, что эффективность российской ПВО при атаках ВСУ составляет в среднем 97%. Он отмечал увеличение роли региональных штабов в защите от беспилотников, а также призывал масштабировать полученный опыт в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны.

29 июня Белоусов рассказал, что для защиты подразделений ВС России и тыловых районов от беспилотных летательных аппаратов неприятеля во всех группировках войск выстроена эшелонированная система и организованы мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками. Кроме того, внедряется единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности.