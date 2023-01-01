ФТС опровергла массовое доначисление утильсбора на ввезенные из ЕАЭС машины

Публикации о том, что таможенные органы требуют дополнительно уплачивать утилизационный сбор за автомобили, ввезенные в Россию с 2023 года из стран ЕАЭС, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в понедельник, 29 июня, в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Ведомство подчеркнуло, что на ежедневной основе в рамках текущей работы проверяет правильность исчисления утилизационного сбора. Это единовременный платеж, который вносит производитель отечественного автомобиля в России либо импортер иномарки при ввозе машины на российскую территорию. При дальнейшей продаже транспортного средства уплаченный сбор влияет на цену.

Если при рутинных проверках ФТС выявляет нарушения, суммы подлежащего уплате утилизационного сбора доначисляются. Однако ни о каких массовых требованиях доплатить утильсбор речь не идет, цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее в Минпромторге рассказали о решении властей отсрочить уплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2025 года и за первый-третий кварталы 2026 года для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов. Срок уплаты сдвинули на декабрь 2026 года.

С просьбой проработать отсрочку обратилась общественная организация "Деловая Россия". Общественники указывали, что в России пользуются спросом высокомощные авто с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и гибриды. Однако по новым правилам льготный утилизационный сбор останется только для машин мощностью до 160 лошадиных сил.