Сводки СВО: российские войска штурмуют первые оборонительные рубежи Славянска

Окраины Константиновки. На улицах - последние и разрозненные группы боевиков. Видно, как петляют между домами, пытаясь вырваться из окружения. И такая же ситуация в Красном Лимане. Оба города для ВСУ окончательно потеряны.

"Разведка находит пункты управления, пехоту противника, штурмовики запрашивают огонь и сразу в режиме онлайн все отрабатывается, все цели отрабатываются и продвижение идет дальше вперед", - говорит командир дивизиона, позывной "Стажер".

Дальше — это Славянск. Российские подразделения сегодня подошли вплотную к окраинам агломерации и начали штурм первых оборонительных рубежей. Единственное, что остается между авангардом наших войск и главными силами ВСУ, это небольшой городок Николаевка.

Противник жалуется: русские действуют жестко. Время на уговоры сдаться больше не тратят. Если засекли здание, где засели националисты, то сносят его авиацией. Причем бомбардировщики начали использовать новые фугасы, точность которых возросла кратно.

Командиры наших подразделений такую решительность объясняют просто: ВСУ пытаются окопаться в промышленной зоне, где могли бы держать оборону не один месяц. Но этот трюк, говорят военные, больше не пройдет.

Разведка выяснила, что такие объекты, как Славянская теплостанция, бандеровцы собираются превратить в места базирования БПЛА и реактивных установок. И именно по этим точкам российские батареи сейчас наносят тяжелейшие удары.

Опыт боев в промзонах у наших военных накоплен немалый. Как и ликвидации объектов топливного комплекса. Только за минувший день взорваны и сожжены 25 цистерн и автозаправок. Бойцы говорят, что дефицит дизеля и бензина у ВСУ уже привел к тому, что бандеровцы практически перестали выкатывать на передовую свою бронетехнику.