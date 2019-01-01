В Монако в жилом доме произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Монако. В результате пострадали три человека, среди них могут быть граждане России и Украины, сообщают BFMTV и издание Monaco-Matin.

По предварительным данным, взрыв произошел после того, как неизвестный оставил у вестибюля дома сумку с взрывчаткой и сбежал. Неизвестного ищут.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил агентству AFP, что произошедшее, по всей вероятности, является терактом.

"Это первый случай в истории, когда подобный акт произошел в Княжестве", — сказал он.

По данным прессы, раненые, вероятно, члены одной семьи. Это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток.

Ряд украинских СМИ утверждает, что целью покушения в Монако мог стать украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Он входил в список 100 самых богатых людей Украины, а в 2019 году отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против Ермолаева. Официального подтверждения этой информации от властей Монако пока нет.