Имена организаторов и исполнителей атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области прозвучали в Совете безопасности ООН. Приказ об ударе отдали командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко.

Российский представитель Анна Евстигнеева представила мировому сообществу неопровержимые доказательства целенаправленных действий украинских силовиков. Многочисленные данные свидетельствуют: на фоне постоянных поражений на фронте киевский режим сделал ставку на удары по гражданским учреждениям и лицам - медикам, спасателям и детям. При этом секретариат ООН закрывает глаза на происходящее, а западные спонсоры Зеленского продолжают накачивать Киев оружием.

В этих условиях Москва поддержала созыв срочного заседания Совбеза, запрошенного Беларусью.

"Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов: любой человек, включая детей, находящийся на территории России или следующий через нее транзитом, автоматически становится целью для ликвидации. Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идёт не на "защиту демократии", а на удары по мирным жителям и гражданским объектам. Однако эта неудобная правда их не смущает: новые партии вооружений продолжают исправно отправляться Киеву", - заявила Анна Евстигнеева, и. о. постоянного представителя России при ООН.