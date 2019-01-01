При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх: он был под санкциями Зеленского

По последним данным, три человека пострадали в результате мощного взрыва в центре Монако. Как сообщают СМИ, один из них - бывший украинский олигарх Вадим Ермолаев. Предположительно, покушение планировалось именно на него.

Полиция установила: неизвестный оставил рюкзак перед дверью многоквартирного дома, в котором проживал миллионер. Это зафиксировали видеокамеры.

Взрывное устройство, предположительно начинённое болтами и дробью, сдетонировало, когда к нему приблизились люди. Двое из них находятся в больнице в критическом состоянии, один из них, возможно, Ермолаев. Ранее он входил в список ста самых богатых людей Украины, но в 2019 году отказался от украинского гражданства.

Полиция ведёт активные поиски подозреваемого, который скрылся на территории Франции. Власти Монако называют произошедшее беспрецедентным и "первым терактом в истории княжества".