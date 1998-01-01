Умер фигурист Артур Дмитриев: он участвовал в ледовом шоу "Танцы на льду"

Не стало известного фигуриста, олимпийского чемпиона Артура Дмитриева. Спортсмен умер на 59 году жизни.

Трагическое событие случилось накануне, 29 июня. Детали сообщила бывшая партнерша Артура Дмитриева, фигуристка Оксана Казакова. "У него было расслоение аорты. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться. Это произошло в половине десятого вечера", - сообщила Казакова ТАСС.

Тренер фигуриста Тамара Москвина рассказала, что он перенес сердечный приступ на сборе в Орле. Дмитриева перевезли в Москву и прооперировали. После этого его поместили в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

Напомним, что Артур Дмитриев завоевал золотые медали Олимпиады 1992 года в Альбервиле в паре с Натальей Мишкутёнок, а также стал первым на Олимпиаде 1998 года в Нагано, выступая с Оксаной Казаковой.

За свою карьеру он также становился чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и СССР. После завершения карьеры занимался тренерской работой.

Кроме того, в 2006-2008 годах Артур Дмитриев принимал участие в ледовых шоу "Танцы на льду" и "Танцы на льду. Бархатный сезон". Ещё в тот же период он был в проекте "Звездный лед".

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