Огромные очереди желающих попасть в Россию выстроились на эстонской границе

Огромные очереди выстроились на эстонско-российской границе. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию ожидают на пропускном пункте а Нарве. Число людей в очереди только растет, однако погранохрана не собирается вносить изменения в режим своей работы, сообщает портал Delfi.

По данным издания, ссылающегося на очевидцев, в отдельные часы своей очереди на пересечение границы ожидают одновременно до 500 человек. А к вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло нескольких сотен, очередь продолжала расти.

Таможня Санкт-Петербурга ранее сообщала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны. Таллин сократил режим работы этого пункта с 15 июня на четыре часа. Из-за этого время ожидания порой составляет 12–16 часов. При этом российская сторона – пункт пропуска Ивангород в Ленобласти - продолжает работать круглосуточно.