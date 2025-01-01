"У меня есть сердце, которому не прикажешь": SHAMAN откровенно рассказал о разводе

Екатерина Мизулина и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) оформили отношения в Донецке 5 ноября 2025 года. Для Екатерины этот брак стал первым, а для Ярослава - третьим.

Ярослав был женат на педагоге по вокалу Марине Рощупкиной, которая родила ему дочь Варю. После он встретил медиаменеджера Елену Мартынову, с которой развелся в Год семьи. За это артиста, кстати, многие критиковали.

И вот накануне, 29 июня, певец дал пресс-конференцию, в которой ответил на все острые вопросы, в том числе и по поводу развода с Мартыновой. "Я тоже живой человек и у меня есть сердце, которому не прикажешь. Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть? И самое главное — в угоду кому? Если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку", - заявил SHAMAN.

К слову, на днях Ярослав и Екатерина отметили свою свадьбу в узком кругу в одном из столичных заведений. Афишировать торжество SHAMAN и Мизулина не стали. Даже внутрь помещения они заходили, облаченные в повседневные наряды, всячески стараясь не привлекать к себе внимания.

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