ВСУ расформировали два батальона теробороны из-за огромных потерь

ВСУ понесли огромные потери под Красным Лиманом. По этой причине командованию пришлось расформировать два батальона территориальной обороны, сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, колоссальные потери на краснолиманском направлении понесла 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ. Два батальона бригады расформированы из-за массовой гибели личного состава. РИА Новости уточняет: причина потерь и деморализации -ежедневные удары российской авиации.

Президент России Владимир Путин в воскресенье рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В Минобороны 29 июня сообщили, что за сутки в городе уничтожены более 40 украинских боевиков, зачищено 48 зданий.