Минфин США заинтересовался недвижимостью Филиппа Киркорова

Минфин США провело проверку особняка Филиппа Киркорова. Теперь поп-король российской эстрады будет платить в американский бюджет налогов почти на 80 тысяч долларов.

Давно известно, что у Филиппа Киркорова есть элитная недвижимость в Америке. Так, артист владеет имуществом в Майами с 2011 года. На земельном участке площадью примерно 1380 квадратных метров расположились два дома — основной и гостевой с пассажирскими лифтами, бассейном, гаражом, террасами и SPA.

В 2025 году за счет изменения формулы расчета оценочная стоимость особняка артиста уменьшилась на 27 миллионов рублей. Так, в 2024 году особняк Киркорова оценивался в 6,4 млн долларов (примерно 496 миллионов рублей), а после обновления данных в 2025 году стоил уже 6,07 млн долларов (примерно 468 миллионов рублей).

Однако налог на дом все равно вырос, передает Baza.

Напомним, что не только у Филиппа Киркорова есть недвижимость в Америке. Известно, что в том же солнечном Майами имеются квартиру у Наташи Королевой и ее экс-супруга, автора-песенника, певца Игоря Николаева, у Леонида Агутина и Анжелики Варум и других представителей отечественного шоу-бизнеса.

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