Возросло число отравившихся продукцией гастронома в Астрахани

Пять новых пациентов с диагнозом сальмонеллез поступили минувшей ночью в инфекционную больницу в Астрахани. Общее число граждан, получивших отравление после употребления продукции гастронома "Михайловский", достигло 35, передает ТАСС.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, по состоянию на утро вторника число пострадавших от отравления после употребления продукции гастронома увеличилось до 35. В числе заболевших – семеро детей, одна пациентка скончалась.

Специалисты Роспотребнадзора предварительно установили, что причиной заболевания стало употребление рыбных котлет. Их изготовили в магазине "Михайловский" с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Магазин закрыт, проводятся противоэпидемические мероприятия.