Спасатели нашли тело пропавшей во время сплава в Хакасии женщины

Спасатели нашли в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тело женщины. Следком организовал проведение процессуальной проверки по данному факту, сообщили ТАСС в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне сообщалось, что спасатели, занятые поисками пропавших туристов, обнаружили их лодки и разбросанные вещи. Местонахождение спутника женщины пока неизвестно, поиски продолжаются.

Пара туристов – сотрудники логистической компании – отправилась на сплав по реке Агул в Красноярском крае 19 июня. Женщина со своим сожителем путешествовала на двух лодках. Пара плнировала вернуться 26 июня, однако связь с ними пропала.