Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников на Москву

Российские средства ПВО отразили новую атаку беспилотников на столичный регион. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, с вечера понедельника средства ПВО уничтожили на подлете к столице 61 беспилотник. На месте падения обломков работают специальные службы.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 419 украинских дронов. Дроны были перехвачены в том числе над Владимирской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.