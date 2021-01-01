Какими выросли, живущие в Канаде приемные дети Алексея Серебрякова

Алексей Серебряков в 2021 году после 11 лет жизни в Канаде вернулся в Россию. Карьера артиста сразу пошла в гору, за пять лет он принял участие в десятке фильмов. Сейчас артист сотрудничает с несколькими благотворительными фондами, помогает спасать животных в ЛНР, вывозит их в российские приюты.

Серебряков остается одним из актеров, чье участие в картине – определенный залог успеха. И хотя сам он вернулся на родину, дети артиста остались в Канаде. Они уже стали взрослыми людьми. А самому Серебрякову 3 июля исполняется 62 года.

"Я очень стеснительный человек"

С театром у Алексея как-то не очень сложилось. Зато играть в кино он начал еще мальчишкой – получил в легендарном "Вечном зове" роль Димки Савельева. И закрутилось. Окончил институт театрального искусства им. Луначарского. Учился в мастерской у самого Олега Табакова.

Популярным Алексей стал в 2000-х. Большой успех тогда имел детектив "Бандитский Петербург", в котором сыграл и Серебряков. Он оказался одинаково хорош и в главных ролях, и в ролях второго плана. Алексей Валерьевич умеет запомниться зрителю.

По поводу театра и кино Серебряков как-то пояснял: "Я очень стеснительный человек. Да, актёрство и стеснительность не сочетаются, и я как-то пытаюсь их примирить. В кино это удаётся. А вот на сцене театра, честно говоря, чувствую себя не очень комфортно". Сегодня в "багаже" у Алексея – более 160 киноработ и звание народного артиста.

Усыновил троих детей

Своих детей Серебряков не смог зачать. Однако у него трое наследников. Жена актера Мария когда-то была участницей Ансамбля народного танца им. Моисеева. Потом уехала по контракту в Канаду, вышла замуж в первый раз и родила дочь Дашу.

С Марией Алексей был знаком давно. После того как она вернулась на родину навестить родных, произошла очередная встреча. В результате канадский брак рассыпался. Мария вышла замуж за Серебрякова, а Дарья стала его приемной дочерью и с тех пор называет актера папой. Свадьбу Алексей и Мария сыграли в 1990-х. Супруги надеялись на общих детей. Увы, не сложилось.

"Два раза не получилось. Это очень личная история", – признавался актер. Пара усыновила мальчиков из детского дома – Даниила и Степана. Всех троих наследников родители в итоге увезли в Канаду.

"С ужасом думаю о том, когда дети меня покинут. К сожалению, я в своей жизни ничего более важного, чем они и моя жена Маша, не нашел", – откровенничал Алексей.

Что касается места жительства наследников, артист объяснял: "Мне нужно было дать им максимально большое количество конкурентных преимуществ. Я знаю, что они открыты, свободны и свободно говорят по-английски, и, наверное, выучат еще не один язык. Они доброжелательны, толерантны".

Позицию артиста соотечественники критиковали не раз, считая, что он недостаточно уважительно относится к своей родине. Когда в 2021-м журналисты начали наперебой сообщать о том, что Серебряков вернулся в Россию, тот только плечами пожал: "Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы их поучить".

Мечта, разрывающая сердце

О приемной дочери Алексея Валерьевича известно, что в Канаде она училась в Humber College кинопроизводству, а затем постигала секреты профессии продюсера в George Brown College. Дарья несколько лет назад сделала Серебрякова дедом, подарив ему внучку Агату. Ряд источников сообщает, что в России приемная дочь артиста пытается раскрутить собственный бренд одежды.

Даниил Серебряков в Канаде выбрал киношколу Toronto Film School и встретил избранницу. Степан поступил в архитектурную школу и начал пробовать свои силы в качестве модели.

"Гордиться своими детьми и умереть в один день с женой", – так отвечает Серебряков на вопрос, о чем он мечтает теперь.