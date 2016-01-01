"Мне нужно снова жить": Анджелина Джоли призналась, с кем встречалась после развода с Брэдом Питтом

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в 2024 году им удалось развестись.

С тех пор то и дело ходят слухи о романах известной актрисы. В Сети судачат, что Анджелина встречалась с коллегами и даже с собственным охранником. Однако ни одни эти отношения так и не привели ни к чему серьезному. О браке и говорить не приходится.

А тут прервала молчание сама Джоли, которая никогда не комментировала слухи о своей бурной личной жизни после развода с Питтом. Анджелина призналась, что, расставшись с Брэдом, ни с кем не встречалась, потому что все ее внимание было сосредоточено на детях.

Но сейчас, когда они наконец выросли, актриса открыта к новым отношениям. "Я не чувствую, что мне уже 51 и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, жизнь меня немного надломила", - заявила Джоли Yahoo Entertainment.

Более того, Анджелина теперь иначе общается с детьми, особенно с дочками, которых у нее три. Актриса отметила, что с их взрослением обнаружила для себя много нового. "Они общаются со мной уже как взрослые девушки, и я начинаю понимать, чего я хочу для них, чего, как мне кажется, они не должны терять и за что должны держаться. И это в каком-то смысле напоминает мне о том, что, возможно, я сама утратила", - рассказала актриса.

Анджелина отметила, что дочки теперь хотят в ней видеть не только маму, и от этого она чувствует, что наконец может снова стать собой.

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