Отец Алисы Тепляковой требует с телеканалов 1,5 млн рублей: "Это по 130 тысяч на человека в семье"

Отец Алисы Тепляковой пожаловался, что его семью поливают грязью вместо поддержки. Евгений напомнил, что 7-летний Айлунг получил аттестат за девятый класс, а 9-летняя Терра окончила школу в прошлом году.

"Нас зовут на "Пусть говорят" исключительно, чтобы поливать грязь. А когда мы говорим: "Ну, заплатите нам полтора миллиона и сделайте честный выпуск. Нормальный". Потому что полтора миллиона на нас, 12 человек, — это по 130 тысяч на человека. Нет, у них нет денег. Грязью поливать у них есть деньги. Эрнст, видимо, дал задачу такую. А поддержать у них денег нет", - возмущается Тепляков.

Евгений обратился к руководству страны с вопросом, почему государство не хочет сделать экспериментальную площадку на основе образовательных достижений семейства Тепляковых и выделить на это финансирование.

"Ведь это же государственной важности дело. Можно не использовать потом методику, но ведь её же можно изучать. Можно же выделить ресурсы. Для того чтобы не-не смеяться: "Ха-ха-ха, у вас ничего не получится". Вы видите результат. Результаты подтверждены", - уверяет Евгений Тепляков в видео, опубликованном в его соцсетях.

В этом же ролике Тепляков сообщил, что 13-летняя Алиса не так давно защитила уже третий диплом о высшем образовании. Название вуза он пообещал раскрыть позже. По словам Евгения, Алисе снова не дали красный диплом, как это произошло ранее в РГГУ, хотя она и училась на все пятерки. В еще одном вузе (Тепляков не уточнил, в каком по счету) научный руководитель и вовсе решил, что дипломную работу для Алисы купили в Беларуси.

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В марте стало известно, что Алиса Теплякова защитила в РГГУ диплом педагога-психолога. Девочка училась дистанционно и претендовала на красный диплом, однако на защите получила отметку "хорошо". Выпускную работу она писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет.

13-летняя Алиса Теплякова защитила диплом педагога-психолога. На занятиях ее не видели >>

Спустя несколько недель стало известно, что девочка получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Психология". Во втором случае название вуза было неизвестно. СМИ предполагали, что речь идет о негосударственном Московском международном университете.