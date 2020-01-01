Собянин: Более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года

В Москве реализуют масштабную программу модернизации городских стационаров. О том как идут работы на 15 объектах, рассказал мэр Сергей Собянин в личном блоге.

Так, в больнице имени Буянова обновляют главный лечебный корпус. Уже смонтировали новый вентилируемый фасад, заменили окна и отремонтировали кровлю. В научном центре имени Логинова на шоссе Энтузиастов реконструируют сразу три корпуса: лечебные и лабораторный, а на территории больницы имени Спасокукоцкого появятся уютный сквер с фонтаном, тропа здоровья и тренажеры для реабилитации.

Всего с 2020 года в городе было обновлено больше 80 стационарных корпусов.