Матвиенко встретилась с активистками "Женского движения Единой России"

Инициативы активисток "Женского движения Единой России" войдут в "Народную программу" - главный предвыборный документ, который определит работу партии на ближайшие годы. Об этом объявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представительницами объединения.

Среди предложений - поддержка участников СВО и их семей, идеи по развитию социальной политики, здравоохранения, демографии. Матвиенко отметила важность того, что в законодательные органы власти приходит все больше женщин.

"Я убеждена в том, что чем больше будет женщин парламентариев, тем законодательные органы власти будут более сбалансированы. Они, ну как бы будут очеловечивать власть, потому что именно женщины склонны помогать людям, откликаться на любую беду и быть ближе к людям", - заявила спикер Совфеда.