Выпускникам МГУ вручили красные дипломы

Больше пяти тысяч выпускников МГУ получили красные дипломы. Торжественная церемония вручения прошла у главного здания вуза на Воробьёвых горах.

Впервые за всю историю университета количество отличников достигло такого показателя. Всего же в этом году обучение завершили 14 тысяч человек.

По традиции, центральной частью праздника стал внос главных реликвий. Это Утвердительная грамота и первый университетский Устав. Ну а после вчерашних студентов поздравил ректор вуза.

"Хочу, чтобы на вашем пути сопутствовали творческие и научные победы. Чтобы в ваших сердцах осталась любовь к родному Московскому университету. К нашей альма-матер. В добрый путь, дорогие друзья!" - сказал Виктор Садовничий.