Счет идет на дни: зрители ТВЦ собирают средства на спасение маленького Эмина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 6-летнего Эмина Хальфиева из Набережных Челнов. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Эмин уже перенёс несколько тяжелейших курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга, но рак вернулся и атаковал с новой силой. Чтобы спасти жизнь ребёнка, срочно нужна повторная пересадка. Но прежде требуется специальный препарат, который выведет Эмина в ремиссию и закрепит её. Стоит необходимое лекарство - почти 2,5 миллиона рублей. Для простой семьи из Татарстана это неподъемная сумма – родители просят помочь всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Напомним, что жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас – время упускать нельзя.

Уже два года из своих шести Эмин живёт в больнице. Он очень любит машинки. Но сейчас играть с ними может только в постели. Сил совсем нет. Мальчик родился здоровым, но в четыре года внезапно заболел. Кашель, температура, слабость – врачи лечили бронхит, назначали антибиотики, но ничего не помогало. А затем - диагноз, после которого мир рухнул: острый лимфобластный лейкоз, рак крови.

"Был шок… Как так, почему это у нас, что это такое. Это был шок", - говорит Любовь Шарагатова, мама Эмина.

Химиотерапию Эмин перенёс с трудом, ему было очень плохо – постоянная тошнота, сильнейшая слабость. Начались осложнения…

"Было токсическое поражение печени, поджелудочной, нам удалили желчный. Тяжело об этом говорить", - говорит мама мальчика.

Врачам удалось добиться ремиссии и мальчику провели пересадку костного мозга. Но спустя восемь месяцев рак вернулся. Прозвучало страшное слово: рецидив. И снова больница, капельницы и мучительные процедуры.

"Мы даже не знали, как ему сказать, что мы здесь остаемся, чтобы пройти еще один путь. Ну вообще не хотел, он хотел играть, ну как бы у него была истерика, он говорил: я хочу домой. Никак не хотел здесь оставаться", - говорит Любовь.

Эмин очень хочет жить и продолжает бороться. И шанс на выздоровление есть! Мальчику срочно требуется повторная трансплантация костного мозга. Медлить нельзя! Счёт идёт на дни. Донора уже нашли. Но в крови ребенка еще остаются опухолевые клетки. Чтобы их убрать и провести спасительную пересадку, нужен специальный препарат. Стоит он почти два с половиной миллиона рублей! Для простой семьи из Татарстана это неподъемная сумма. Родители, которые так долго борются за жизнь сына, просят о помощи.

"Помогите, пожалуйста, спасти нашего сына. Мы будем очень вам благодарны за любую помощь, за поддержку. Ваша помощь может спасти жизнь моему сыну Эмину", - говорит Любовь Шарагатова.

"Помогите, пожалуйста, очень хочу выздороветь", - говорит сам Эмин.

Начать лечение нужно сейчас, чтобы успеть провести операцию пока смертельный лейкоз снова не захватил организм и не забрал жизнь мальчика. Эмин очень ослаб, почти не ест: он устал от бесконечных процедур и больничных стен.

"Поехать домой… Папа, мой брат Эмиль, там все меня ждут… Очень скучаю по ним…" - говорит он.

Пока Эмин видит мир только из окна палаты и мечтает, наконец, выйти на улицу, обнять родных, поиграть со старшим братом. Выздороветь и больше никогда не возвращаться в больницу. Каждый из нас может подарить этому доброму и очень сильному мальчику шанс на жизнь.

Времени у Эмина мало, смертельная болезнь не отступает. Провести операцию мальчику необходимо как можно скорее и ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Эмина Хальфиева, программа 2607