Рекордные ливни на Урале: затоплены дома и дороги, люди спасают самое ценное

Реки в Свердловской области вышли из берегов. В Нижних Сергах затоплены десятки домов, разрушено три моста. Нет электричества. Кругом - вода. Люди в бурлящем потоке спасают самых близких.

"Ни одежды, ничего не осталось Всё опять унесло и уплыло. Что смогли, впопыхах с фонариками спасали. Собаку на гору унес, кошек", - говорит местный житель.

Андрей, житель поселка Нижние Серги, мечтал построить дом. Придется отложить.

"У меня ущерб получается - все стройматериалы утонули и сыпучие материалы унесло водой", - говорит он.

"Пострадала вся техника во дворе. И мотоблоки, и электроинструмент. Много чего пострадало", - говорит житель Сергей.

Возвращаться в свои дома люди не торопятся - ждут, когда сойдет вода.

"Отключен газ и свет. В доме нечего делать. Вон там газовую трубу оборвало, вон труба торчит", - показывает местная жительница.

Люди рассказывают: сотрудники экстренных служб всю ночь были рядом. Расчищали тяжелой техникой русло реки, помогали добраться до пункта временного размещения.

"Сейчас на территории работает пять групп, которые обследуют дома, которые подверглись подтоплению. Было повреждено порядка двух километров автомобильных дорог", - рассказывает Андрей Чекасин, глава Нижнесергинского городского поселения.

Не лучше ситуация - в соседних населенных пунктах. В Екатеринбурге - 9-балльные пробки, потоки воды заливают подъезды домов и общественный транспорт. Самые стойкие предпочитают передвигаться пешком по колено в воде.

Жители Тюмени тоже проходят проверку на прочность. Дождь, шквалистый ветер. Как следствие - неработающие светофоры, размытые дороги. Синоптики говорят: непогода с ливнями, грозами и градом продлится до конца недели.