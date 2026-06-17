Екатерина Гусева раскрыла, как сошлась с мужем Анны Снаткиной Виктором Васильевым: "Хорош! Ничего не скажешь"

Екатерина Гусева и Виктор Васильев сошлись на одной съемочной площадке. Актеры играют в историческом многосерийном фильме.

По сюжету, они муж и жена. Причем герой Виктора Васильева оказался игроком, проигравшим имение. В результате дочь стала бесприданницей, а сын лишился возможности построить блестящую карьеру. Жена в исполнении Екатерины Гусевой пытается все взять в свои руки и спасти положение. Но тут она попадает в любовный треугольник.

В новом интервью Екатерина Гусева рассказала, что с мужем Анны Снаткиной Виктором Васильевым получилось "абсолютное творческое попадание".

"Мы оба понимали, что наш дуэт держится на любви, которая "заржавела" от проблем, но готова вспыхнуть снова. Химия — это профессионализм и доверие к партнеру. Мне было очень легко с ним даже в самых сложных сценах раздражения, неприятия его поступков, когда хотелось удушить просто. Когда читала, не понимала, как, ну как можно все простить, продолжая любить мужа, который проиграл имение и обрек семью на гибель. Но тут сработало вселенское обаяние артиста Васильева! Хорош! Ничего не скажешь. Ну просто Чеширский кот!" - рассказала Гусева.

Меж тем сложно представить, но в июле актриса отметит круглую дату. Екатерине исполнится 50 лет! К своему возрасту артистка относится спокойно. "Мне близок разумный баланс, не фанатизм, а забота. И принятие себя. Когда ты в гармонии, в ладу с собой, не надо бояться цифр. Да, морщинки-лучики у глаз, но я же мать 27-летнего сына, могу себе позволить!" - отметила актриса для Woman hit.

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