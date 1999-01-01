Трое россиян получили до 25 лет лишения свободы за подготовку терактов

Трое россиян приговорены к длительным срокам лишения свободы за государственную измену. Фигуранты готовили теракты в Костромской, Смоленской и Тульской областях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, граждане России 1984, 1994 и 1999 годов рождения работали на украинские спецслужбы. Им предъявлены обвинения по статьям о покушении на террористический акт, участие в террористическом сообществе и государственной измене. Также им вменили в вину хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Установлено, что фигуранты начали переписку с представителями спецслужбы Украины в мессенджере. По заданиям кураторов они собирали данные о предприятиях российского ВПК, ведущих сотрудниках этих предприятий, а также об объектах критически важной инфраструктуры. Суд определил наказание: от 12 до 25 лет колонии строгого режима. Первые 5 лет осужденные проведут в тюрьме, передает ТВЦ.