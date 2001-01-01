Сегодня, 30 июня, в Москве проходит прощание с экс-министром обороны Сергеем Ивановым. Прибыл на траурное мероприятие и президент России Владимир Путин.

Российский лидер простился с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице. Владимир Путин возложил цветы и кратко пообщался с родственниками покойного. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков ТАСС. Глава государства провел здесь не менее 20 минут.

Известно, что Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном. Такова была последняя воля политика.

Напомним, о смерти бывшего министра обороны Сергея Иванова стало известно 26 июня. Ему было 73 года. Точно неизвестно до сих пор, что стало причиной его смерти. По некоторым данным, в последнее время он боролся с болезнью.

Сергей Иванов занимал пост главы Минобороны в 2001 — 2007 годах. Затем он был первым зампредом и зампредом правительства России. Позднее Сергей Иванов перешел на работу в администрацию президента.

С 2016 по 2026 год он был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Когда Иванов покинул пост, Дмитрий Песков подчеркнул, что его освободили от должности по собственному желанию.

В феврале Сергей Иванов был исключен из состава Совета безопасности. Как сообщалось, чиновник оставил этот пост также по собственному желанию.