ВС России нанесли минувшей ночью массированные удары по тылам ВСУ

Объекты критической инфраструктуры в девяти областях Украины стали целями российских дронов и ракет в ночь на 30 июня. Зафиксировано 36 эпизодов ударов и взрывов. Речь идет о количестве отдельных сообщений – реальное число примененных ракет, КАБов и беспилотников намного больше, подчеркивает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, только в Кременчуг ночью прилетело не менее 17 "Гераней-2" - притом, что в общей статистике указано семь эпизодов многочасовой атаки. Удары и взрывы фиксировались в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской и Черкасской областях. Основными целями стали Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Удары нанесены по промышленным площадкам и железнодорожным объектам. Основной ночной целью стал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Утром удары снова наносились по Сумам и центральной Украине: противнику не позволили спокойно перейти к ремонту, перегруппировке и оценке ущерба.