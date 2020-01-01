Лучше остаться дома: Меган Маркл предупредили о неприятностях в случае возвращения в Великобританию

Меган Маркл вернётся в Великобританию в ближайшие две недели, и это, как ожидается, станет значимым событием. Герцогиня Сассекская, которая вместе с принцем Гарри отказалась от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году, не приезжала в на родину мужа четыре года.

Если Гарри за это время неоднократно посещал Лондон, то Меган оставалась в их доме в Монтесито вместе с детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Теперь ситуация, как сообщается, изменится: вместо того чтобы проводить Гарри одного, Меган и дети приедут в Великобританию вместе с ним.

Пока неизвестно, сколько времени семья пробудет в стране, однако предполагается, что они остановятся в одной из королевских резиденций. Также неизвестно, сколько публичных мероприятий супруги посетят вместе, но, по сообщениям СМИ, Меган должна сопровождать Гарри на мероприятии, посвящённом годовому отсчёту до "Игр непокоренных".

Однако эксперт по брендам и культуре Ник Ид считает, что Меган лучше не появляться на публике. Народ неоднозначно к ней относится. Идеально было бы герцогине снова остаться в США.

"Реакция на Меган, скорее всего, будет смешанной. У неё по-прежнему есть преданные сторонники, которые ценят её такой, какая она есть. Однако остаётся довольно большая часть британской общественности, разочарованная неоднократной критикой королевской семьи со стороны супругов и их решением публично выносить личные семейные проблемы. Из-за этого ожидать исключительно тёплого приёма не приходится", — отметил эксперт.

Специалист предупреждает, что у Маркл могут возникнуть неприятности. Вплоть до того, что ее освистали толпа.

"Однако я не считаю, что свист будет отражать позицию большинства присутствующих. Большинство британцев обычно ведут себя уважительно, особенно когда речь идёт о детях, и, скорее всего, многие будут скорее любопытны, чем настроены враждебно", — пояснил Ник Ид.