Киев не получит военную помощь от Варшавы, поскольку не желает выполнять свои обязательства. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польский министр напомнил, что Варшава предложила Киеву "партнерский подход": поставить Украине польские самолеты МиГ-29 в обмен на технологии производства беспилотных летательных аппаратов. Киевский режим на такую сделку согласился.

Однако позже, как заявил Косиняк-Камыш, Украина пересмотрела предложение и отказалась от предложения польских властей. В таком случае Варшава не связана никакими обязательствами и отказывается поставлять Киеву военную помощь, приводит слова главы Минобороны Польши РИА Новости.