ВСУ продолжили обстрелы окрестностей Запорожской АЭС

ВСУ продолжили обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей территории станции. Обстановка напряженная, однако все параметры безопасности под контролем, сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина.

Яшина подчеркнула, что обстрелы Энергодара и окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ не прекращаются. Однако радиационная обстановка остается в пределах естественных значений, персонал продолжает выполнять свои обязанности в штатном режиме, приводит слова Яшиной ТАСС.

ВСУ предпринимают и психологические атаки на сотрудников станции. Украинский дрон с колонкой третью ночь подряд транслирует фейки про эвакуацию жителей Энергодара. Как изаявили в администрации города, подобные действия ВСУ направлены, прежде всего, на оказание морального давления на жителей.