ВС России продолжают продвижение вглубь обороны противника. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.

Кроме того, по данным военного ведомства, подразделения группировки "Восток" в Запорожской области освободили Ровное и Лесное. Части группировки "Запад" в Красном Лимане заняли за сутки 4 опорных пункта и 54 здания, ВСУ потеряли 30 боевиков. В Константиновке бойцы "Южной" группировки освободили 30 зданий, уничтожив 90 военнослужащих ВСУ.

Общие потери ВСУ за сутки в результате действий российских группировок войск составили около 1 395 боевиков. Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены объекты энергетики ВСУ. Силы Черноморского флота уничтожили семь украинских безэкипажных катеров.