Тарасова — о допуске российских фигуристов на международные старты под нейтральным флагом: "Будь они прокляты!"

Сегодня, 30 июня, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям. Но есть нюанс: на этих стартах наши фигуристы будут в нейтральном статусе - без флага, гимна и государственной символики на экипировке. Эти же ограничения распространяются на весь сопровождающий персонал.

Журналисты связались с прославленным тренером Татьяной Тарасовой, чтобы узнать ее мнение по этому поводу. Та не стала выбирать выражений. "А почему без флага и гимна? Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!" - плюнула в ISU возмущенная Тарасова в беседе с РИА Новостями.

А из-за того, что российские фигуристы пропустили последние мировые чемпионаты из-за полного отстранения, на первые крупные турниры, Чемпионат Европы и Чемпионат мира, Россия сможет заявить только по одному представителю в каждой из четырех дисциплин.

Напомним, 1 марта 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов, а также запретил Союзу конькобежцев России и Белорусскому союзу конькобежцев претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок, объяснив это ситуацией на Украине.