Песков сообщил о переговорах по импорту нефтепродуктов

Россия обсуждает с другими странами возможность импорта нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия готова к импорту, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам. Поставки станут шагом к стабилизации топливного рынка России, чтобы сбить ажиотажный спрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что совещания по стабилизации рынка топлива проходят в ежедневном режиме.

"Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в России, вы все видели заявление президента на этот счёт. Работает правительственная рабочая группа, миссия, как угодно её назовите", - сказал Песков.