Вскрытие показало настоящую причину смерти 35-летней звезды "Звонка" Дэйви Чейз: семья в ужасе

Голливудская актриса Дэйви Чейз, прославившаяся ролью Самары в "Звонке", скончалась 17 июня. Ей было всего 35 лет. Долгое время актриса бродяжничала на улицах Лос-Анджелеса.

Чейз стала бездомной после ссоры с родственниками из-за пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам. В прошлом году менеджер актрисы Джон Райан и ее сводная сестра наняли частного детектива, чтобы найти Дэйви. Близкие хотели отправить актрису в реабилитационный центр, но не успели это сделать. Чейз попала в больницу в тяжелом состоянии, организм актрисы был сильно истощен, она весила чуть больше 30 килограммов.

Говорилось, что звезда "Звонка" умерла от септического шока и последующей полиорганной недостаточности. Однако вскрытие указало на настоящую причину смерти Дэйви Чейз. Актриса была больна неизлечимой болезнью.

"Основной причиной смерти звезды фильма "Звонок" стал СПИД. В список также вошла хроническая полинаркомания, которая, согласно данным Кливлендской клиники, определяется как употребление более одного наркотика в течение короткого периода времени", — сообщает Page Six.

Отец актрисы Джон Дэвид Шваллер признался, что Дэйви начала убегать из дома в 13 лет. Мужчина разругался с дочерью 22 года назад из-за ее пагубных привычек, с отцом актриса все эти годы не общалась. Мама актрисы не видела ее с 2019-го.