Действия киевского режима приводят к страданиям гражданского населения, гибели детей. Ночную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы прокомментировали в Кремле.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 30 июня сообщил, что в Егорьевске из-за падения беспилотника загорелся частный дом. В результате пожара шестимесячный младенец умер по дороге в больницу, пострадали еще три человека.

Гибель ребенка в Егорьевске - результат действий киевского режима, подчеркнул пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что об должны знать и помнить все. Москва вновь призывает мировое сообщество обратить внимание на преступления киевского режима против мирных людей, приводит слова Пескова РИА Новости.