Сябитова призвала родных спасать Диброва: "Неужели вы не видите, что с этим надо что-то делать?"

На днях Дмитрий Дибров крайне неудачно упал, когда веселился в ночном клубе. По некоторым данным, у шоумена диагностировали перелом лучевой кости правой руки после падения с лестницы.

По слухам, Дибров получил травму, когда флиртовал с дамами. В клубе знаменитый ведущий познакомился с девушкой, под утро Дмитрий пригласил ее на свою рублевскую виллу. Дибров говорил, что хочет продолжить общение в обстановке потише, чтобы была возможность обсудить литературные и психологические особенности романа Достоевского "Братья Карамазовы". Однако до Рублевки шоумен так и не доехал. Именно в этот момент он поскользнулся и упал.

Прокомментировала ситуацию телесваха Роза Сябитова. Она пристыдила ведущего, передает "Мир новостей". "Нужно просто принять свой возраст и понимать, что надо вести себя соответственно возрасту. А подражать молодежи... Ну это неприлично и достаточно странно. У тебя же есть дети, которые на тебя смотрят! Ты должен быть примером этим детям! Надо понимать, что те вещи, которые позволительны в молодости, вызывают недоумение, если так ведет себя пожилой человек. Если этот человек падает с лестницы во время вечеринки или выходит из машины, забыв что-то там спрятать..." - высказалась звезда шоу "Давай поженимся".

При этом она уверена, что на проблемы с ведущим стоит обратить внимание его окружению и принять меры. "Становится жалко человека. Ты понимаешь: с ним что-то не так. Наверное, близким надо обратить на все это внимание. Им следует позаботиться о нем, может, к врачу обратиться. Понятно, что все, что мы наблюдаем, происходит, скорее всего, на фоне стресса после развода. Ну так надо же помочь человеку! У меня не к нему вопросы, а к его окружению: неужели вы не видите, что с этим надо что-то делать?" - задала риторический вопрос Сябитова.

Телесваха высказала мнение, что Дмитрию Диброву сейчас не следует жениться. Ведь недавно он только оформил развод с четвертой супругой Полиной. "Нельзя за счет другого человека лечить свои нервы. Семья создается не для того, чтобы решать проблемы. Супруги ведь должны не только плохое делить друг с другом, но и хорошее. А тут хорошего ничего нет... И вообще лучше не опошлять всем этим понятие семьи", - заключила Роза.

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