Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Июль начинается активно, но сегодня важно не разгоняться слишком резко. Луна в Козероге напоминает: здоровье, режим и спокойный темп сейчас важнее лишней суеты.

Тельцы

День подходит для красоты, летних обновлений и творческих идей. Можно подумать о гардеробе, фотосъемке, отпуске или проекте, который давно хотелось начать.

Близнецы

В центре внимания - дом, семья и личное пространство. Хорошо разобрать вещи, пересмотреть планы на месяц или просто устроить спокойный вечер с близкими.

Раки

Солнце и Меркурий в вашем знаке помогают быть убедительнее. Сегодня хорошо договариваться, писать, звонить и возвращаться к разговору, который давно ждал подходящего момента.

Львы

Финансовая тема потребует внимания, но без тревоги. День может подсказать, где заработать больше, что купить разумнее и от каких расходов лучше отказаться.

Девы

Начало июля может дать вам ощущение собранности и уверенности. Не ждите идеального момента: сегодня достаточно сделать первый понятный шаг - и дело начнет двигаться.

Весы

Не спешите и не подстраивайтесь под чужой темп. День лучше провести спокойнее: с заботой о себе, отдыхом, прогулкой или делами, которые возвращают внутреннее равновесие.

Скорпионы

Общение сегодня может принести интересные знакомства и полезные разговоры. Главное - не проверять людей на прочность сразу, а дать контакту развиваться естественно.

Стрельцы

У вас рабочее настроение, и начало месяца хорошо посвятить делам. Луна в Козероге поддержит тех, кто действует последовательно и не откладывает важное на потом.

Козероги

День может подтолкнуть к новым планам, учёбе или мыслям о поездке. Запишите идеи: среди них может оказаться та, которая задаст хорошее направление на июль.

Водолеи

Финансовые вопросы лучше не оставлять на потом. Разберитесь, на какие ресурсы можно рассчитывать, какие траты запланировать и где стоит быть осторожнее.

Рыбы

Для вас июль начинается с темы отношений. Сегодня легче понять, к кому вы тянетесь, где есть тепло и какие разговоры действительно стоит начать.