Собянин: На западе Москвы построят пешеходный переход над путями МЦД-4

В столице построят надземный пешеходный переход над путями четвёртого Московского центрального диаметра в Очакове-Матвеевском. Он свяжет Рябиновую улицу с Проектируемым проездом, сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Переход, оборудованный в том числе и лифтами, станет важным элементом пешеходной инфраструктуры района. В частности, удобней и безопасней станет добираться на работу сотрудникам предприятий, разделённых железной дорогой, сократится путь до станции "Озёрная" Солнцевской линии метро.

Завершить работы планируют в следующем году.