Собянин рассказал о развитии района Северное Тушино

Семь современных жилых комплексов построено по программе реновации в районе Северное Тушино. Новые квартиры полУчат жители сразу 18 старых домов. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". В районе реализуют и другие интересные проекты. Один из них придётся по душе любителям игры в шахматы.

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Светлая, уютная, а самое главное большая - о такой кухне мечтала вся семья Лавроненковых. Ведь в старой хрущевке даже развернуться было негде, а теперь говорят, уже не терпится обустроить жилище.

"Квартира, конечно, намного лучше, потому что она намного больше по площади. Хотим сделать красивую кухню, которую мечтали, ну и вот детские обустроить, чтобы детям было комфортно проживать, потому что здесь комнат конечно больше и гораздо приятнее больше места для них", - говорит Анастасия Лавроненкова.

Просторные коридоры и комнаты - все по московскому стандарту реновации. А это значит, квартиры полностью готовы к переезду, везде качественная отделка, розетки и светильники.

"Продолжаем реализовывать программу реновации во всех округах города, включая Северо-Западный. В районе Северное Тушино построено и передано под заселение семь современных жилых комплексов. Жители 18 старых домов переедут в новые комфортные квартиры. Среди новостроек — ЖК по улице Героев Панфиловцев. Жилой комплекс находится примерно в 15 минутах езды на автобусе или трамвае от станции метро "Сходненская". В пешей доступности — вся необходимая социальная инфраструктура, парки "Братцево", "Сходненский ковш" и "Алёшкинский лесопарк". В районе проведена комплексная реконструкция поликлиник, обновляются школы, объекты культуры и спорта", - сообщил Сергей Собянин.

Шестисекционный жилой комплекс на северо-западе Москвы выполнен по индивидуальному проекту. В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе - детская площадка и зоны отдыха.

"В данном комплексе находится 325 квартир, 5 из которых - для маломобильных групп населения, также данный комплекс оснащен подземным паркингом, в котором может располагаться 95 машино-мест", - рассказывает руководитель компании-подрядчика строительства Сергей Варламов.

А это уникальный проект, которым гордится весь район - первая в России специализированная библиотека шахмат. Здесь можно просто почитать, а можно и сразиться в турнире.

"Когда пришла вот эта идея создания библиотеки шахмат, она была поддержана правительством Москвы, это было начало, никто не знал, насколько он будет востребована. Как оказалось, с первых же дней у нас появилась очередь", - говорит Евгений Анашкин, директор ГБУ "Объединение культурных и досуговых центров Северо-западного административного округа" города Москвы.

Здесь проходят лекции, сеансы одновременной игры и встречи с известными гроссмейстерами, а еще работает театральная студия и клубы по интересам.

В библиотеке шахмат действительно много интересных локаций и вот одна из них. Например, сразиться в интеллектуальной игре здесь можно не только с человеком, но и с искусственным интеллектом. Правила те же: ходим фигурой, нажимаем кнопку о том, что завершили ход, дальше вступает в игру робот. Причем обмануть его не получится, даже если пошли неправильно, робот укажет на ошибку и вернет фигуру в изначальное положение.

Программа реновации даёт жителям новые квартиры, но не менее важно то, что появляется вокруг. Библиотека шахмат — яркий пример того, как город создаёт не просто жильё, а полноценную среду для жизни, развития и общения.