Над МЦД-3 начали строить новый путепровод. Он соединит два района Москвы

Строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-3 завершится в этом году. Магистраль свяжет Бутырский район и Марфино. Работы ведутся в сложных условиях. Впрочем, ключевой этап уже пройден. А вот Ярославский путепровод только начали строить. Но и там не обошлось без трудностей.

Это будет четырёхполосная магистраль с отдельными велодорожками и тротуарами, которая свяжет Лосиноостровский и Ярославский районы, разделенные железной дорогой. Сейчас на Малыгинском проезде готовят отверстия для свай и устанавливают опоры будущего путепровода.

"Связка, которая сокращает время в пути между Ярославским и Осташковским шоссе, просто необходима, потому что перепробег сейчас достигает 15-20 минут через МКАД или через Ростокино. Появятся новые маршруты автобусного транспорта, которые тоже соединят эти районы", - говорит Андрей Митрофанов, руководитель проекта строительства.

Сейчас возводят подпорные стены. Здесь будущий путепровод начинается. Сначала строители перенесли все коммуникации: электричество, канализацию, теплосети в сторону от новой дороги. Но столкнулись с неожиданными трудностями. Под землёй вместо глины оказался песок.

"Здесь сложнее в работах. Песок, в отличие от глины, может забивать сваю. Обычно строятся первые две-три секции на сваях, остальное на естественном основании. Этого по высоте достаточно. Но за счёт песка здесь пришлось все секции строить на сваях", - объясняет Александр Мелихов, начальник участка строительства.

Правую подпорную стену возвели всего за полтора месяца. Уже застывает бетон, на днях опалубку уберут и останется только окрасить сооружение. Для левой стены вбивают сваи. Но впереди ещё много работ. Это самый первый этап строительства. А вот в Бутырском районе путепровод уже можно увидеть. Автострада соединит его с соседним Марфино. На этом объекте подпорные стены готовы, уже ведутся работы над землёй: устанавливают мостовую часть дороги.

Следующий этап - укладка асфальтобетона. Путепровод также находится над железнодорожными путями. Такое расположение вносит свои коррективы в рабочий график.

"Мы работаем вблизи железнодорожных путей. Здесь очень интенсивное движение железнодорожного транспорта. Работать приходится в охранной зоне РЖД в технологические окна. Нам выдают обычно в ночное время часы, когда останавливается транспорт, и нам разрешают работать", - говорит Сергей Беседин руководитель проекта.

Когда магистраль будет готова, по краям установят шумоизоляцию для комфорта жителей близлежащих домов. В рамках обоих проектов также отремонтируют старые дороги, проведут новые, озеленят территорию и добавят парковочные места.