Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов

Киевский режим сможет закупить дроны для ВСУ на 3,9 миллиарда евро. Такую сумму выделила Украине Еврокомиссия. О решении сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как написала фон дер Ляйен в соцсети X, это первый транш на приобретение передовых беспилотных технологий. Цель Брюсселя - укрепление обороны Украины. Глава ЕК добавила, что в дальнейшем Европейский союз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников.

Еврокомиссия ранее утвердила условия расходования обещанного Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. В их числе - требование закупать вооружение и военную технику европейского производства. Большая часть этой суммы будет использована на приобретение снарядов и военной техники для нужд ВСУ у европейских оборонных концернов.