Черепах в Московском зоопарке перенесли в летний вольер

В Московском зоопарке сегодня черепах катали! 5 огромных сухопутных рептилий перевезли в летний вольер. Сначала каждую перевернули на спину, положили на мягкий брезент. Затем, погрузив на носилки, поместили на внушительную тележку и с ветерком прокатили по дорожке прямо до Новой территории.

Причём кто-то совершил вояж, лёжа на панцире. А вот одна из черепах - в весьма замысловатой асане: головой вниз, с поднятыми задними ногами.

Более мелких рептилий доставили до летнего вольера уже на руках. Животные почти не шевелились, без особого интереса поглядывая по сторонам. Все черепахи перенесли переезд отлично.