Не хотел показываться публике на глаза: Николай Цискаридзе страшно опозорился на сцене

Николай Цискаридзе выступал на самых знаменитых сценах в России и за рубежом. Поклонники осыпали его овациями и цветами и были готовы носить на руках. Но даже у такой звезды бывают провалы. Свое самое неудачное выступление Николай Максимович запомнил на всю жизнь.

Провал навсегда врезался в память прославленного артиста. Это было в 1998 году. Тогда Цискаридзе, как обычно, вышел на сцену, чтобы исполнить свою партию в балете "Щелкунчик". Но что-то пошло не так, выступление оказалось не таким блестящим, как обычно. Скорее всего, публика и не заметила промаха Николая Максимовича, но об этом знал он сам.

Расстроенный Цискаридзе после страшного позора сбежал в гримерку, как только занавес опустили. Зрители в зале очень ждали его выхода, призывая артиста аплодисментами. Но выйти к публике сгорающий от стыда Николай Максимович так и не решился.

Через много лет артист признался в интервью, что для него этот момент был одним из самых ужасных в жизни. Но при этом Цискаридзе допустил, что мог быть слишком строг к себе: кто-то из его коллег посчитал бы такое выступление успешным, но только не он.

"Для какого-то другого это выступление было бы вершиной, но оно для меня было ужасным", — вспоминал танцор в одном из интервью.