Исцеляющая среда: как московские театры и оркестры выступают в городских больницах

Обычный больничный актовый зал. Здесь проходят лекции, планерки, собрания... Но сегодня сцена превратилась в концертную площадку. Зритель здесь особенный. Это пациенты, для которых музыка стала маленьким чудом.

"Музыкальные витамины" от оркестра "Русская Филармония" помогли отвлечься от болезни, процедур и тревог. В стенах городской клинической больницы имени Юдина звучали известные классические композиции и любимые песни.

Эмоциональное состояние напрямую влияет на скорость выздоровления, говорят врачи. Радость, вдохновение, чувство сопричастности к чему-то прекрасному – ускоряют восстановление.

"Нам и нашим пациентам удалось на этот час, находясь в больничных стенах окунуться в этот волшебный мир музыки. Все эти произведения, которые звучали в зале, мы все их знаем с детства и мы, персонал и наши пациенты все подпевали", - говорит Наталия Боярская, терапевт приемного отделения ГКБ им. С. С. Юдина.

Медики в зале сняли маски — как в прямом, так и в переносном смысле. Для тех, кто привык работать на пределе, музыкальный час стал таким нужным и особенным отдыхом.

"У нас сегодня 117-й концерт в медицинском учреждении Москвы, поэтому мы четко может сказать, что музыка исцеляет", - говорит Гаянэ Шиладжян, руководитель симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

Театральное искусство тоже умеет исцелять. Маленькие пациенты больницы имени Святого Владимира погрузились в мир Древней Греции. Дети не просто смотрели спектакль, но и создавали его. Строили макет театра, разыгрывали сценки по мотивам древнегреческих мифов, попутно узнавая секреты античных актеров.

Вместе с детьми путешествовали во времени и их родители. Для мам и пап, которые сутки напролет сидят у больничной койки, видеть ребенка улыбающимся и беззаботным – счастье.

Детский смех был слышен и в Морозовской больнице. Там артисты Московского театра кукол показали спектакль "Петрушка". Этим летом десятки больниц в рамках проекта "Исцеляющая среда" станут площадками для ведущих творческих коллективов и музеев Москвы. Спектакли, концерты, кинопоказы, мастер-классы, выставки – искусство приходит туда, где оно нужнее всего.