В Подмосковье задержали автоподставщиков: им грозит пять лет за нападение на полицейского

В подразделении столичного СК один из задержанных ведет себя тихо и скромно. Скрыться не удалось - лица распознали городские камеры видеонаблюдения. А вменяемая статья более чем серьезная. Наказание - до пяти лет лишения свободы.

Намного смелее толпа молодых людей вела себя в центре Москвы. Вот они кричат матом на сотрудника ДПС при исполнении, толкают его, оскорбляют, угрожают, сбивают нагрудный видеорегистратор и даже наносят удар.

Ярость молодежной банды последовала за неудавшейся автоподставой. Таксист Виктор не просто отказался платить. Вызвал наряд ДПС. Его видеорегистратор зафиксировал попытку спровоцировать ДТП. По словам автовладельца, он двигался со скоростью около 40 километров в час. Заметив пешехода, сбросил скорость. Девушка внезапно сама ударилась о заднюю часть машины и упала.

"Дружки ее, которые подбежали, сразу начали говорить: ты наехал на человека, сбил человека. Давай 5-10 тысяч и езжай дальше, расходимся. Иначе она потом напишет заявление, и будешь ты потом платить 100-200 тысяч. Я сразу позвонил в 112 и вызвал сотрудника", - говорит Виктор.

На кадрах видно: как только прибыл сотрудник полиции, якобы пострадавшую в ДТП подельники быстро спроваживают подальше. Девушка удирает бодрой рысцой. Разъяренные провалом плана по отжатию денег у водителя члены банды вымещают агрессию на сотруднике ДПС.

Автоподставщики выглядели как подростки, однако двоим оказалось 18 и 19 лет. Отвечать они будут по всей строгости закона. Меру пресечения задержанным изберут завтра. Дело на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.