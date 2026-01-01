Ведущая Алла Довлатова серьезно заболела на фоне истощения

Алла Довлатова считается одной из самых востребованных отечественных артисток. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Она успешно работала на радио много лет, а еще играет в театре и снимается в кино.

В этой круговерти популярная артистка успевает заботиться о муже и детях, а также уделять время своей внешности. 51-летняя Алла может похвастаться великолепной формой, за которой тщательно следит. Секрета из того, как ей удается так прекрасно выглядеть, она не делает.

"Я тренируюсь каждый день: йога, аквааэробика, скандинавская ходьба, силовые. Строго слежу за питанием, придерживаюсь интервального голодания. Завтракаю в 13.00, до этого не ем. Второй прием пищи у меня где-то в 18.00. И все. Основу моего рациона составляют овощи и фрукты, мясо и рыба, морепродукты, изредка — киноа и кускус, гречка", - сообщила Довлатова.

При этом артистка не скрывает, что одно время прибегала к помощи всем известных уколов, чтобы сбросить вес. Но было это очень давно, когда еще не вошло в моду. В то время Алле нужно было экстренно сбросить вес, а она только родила дочь Машу. Кроме того, актриса сидела на жесткой диете. Она добилась хороших результатов, но тут здоровье дало сбой. Довлатова серьезно заболела.

"На фоне истощения организма голодовкой заболела вирусной пневмонией, которую очень тяжело перенесла. При этом во время болезни я много ела и поправилась аж на восемь килограммов. От которых мне в последствии было очень тяжело избавляться. Самостоятельно похудеть у меня уже не получалось и мне пришлось обратиться к эндокринологу, который как раз и прописал мне те самые уколы, чтобы таким образом "качнуть" вес. Четыре месяца инъекций и я вернулась в добеременную форму, и после уже справлялась своими силами, без уколов — при помощи спорта и правильного питания", - рассказала актриса lady.mail.ru.

Сейчас, по словам Довлатовой, она отказалась от уколов, потому что не видит в них смысла. Актриса считает, что и так хорошо выглядит.

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